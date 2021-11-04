Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi TFF'den yanıt!

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ın maçın pazar günü oynama talebine TFF'den yanıt geldi. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ın Trabzonspor maçını pazar günü oynamak için TFF’ye yaptığı başvuru reddedildi." dedi.

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