BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın problemini anlattı! "Sorun geçen sezon başladı"

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de istenen sonuçları bir türlü alamayan Beşiktaş'ta problemler devam ediyor. Avrupa'da puan alamayan ve ligde ilk 4 haftadan sonra yaşadığı puan kayıpları ile lider Trabzonpsor'la arası açılan siyah beyazlı ekibin sorununu A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu anlattı. Şahinoğlu, "Sürekli tempolu oyun oynayamıyoruz. Beşiktaş bunu geçtiğimiz sezon yaptı ama son 8 haftaya kadar. Son 8 haftada sakatlıklar baş gösterdi ve hala devam ediyor. Sergen hocanın bu problemin nedenini bulması lazım." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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