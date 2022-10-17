SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal'a Wout Weghorst'tan kötü haber!
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Siyah beyazlılarda golcü futbolcu Wout Weghorst, derbide sakatlık yaşamıştı. Yıldız oyuncunun sahalardan 10 gün uzak kalacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar...
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