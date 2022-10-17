Beşiktaş - Trabzonspor maçı sonrası flaş Dele Alli yorumu! "Mahkum kalır"
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ererken karşılaşmanın ardından A Spor yorumcularından Ogün Şahinoğlu, "Dele Alli oynadığı ve işin içine girmediği sürece Beşiktaş, kanat oyununa mahkum kalır" ifadelerini kullandı.
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