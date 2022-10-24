Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Hatayspor maçı öncesi konuştu!
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Hakemler hakkında konuşan Çebi, Galatasaray derbisi öncesi de flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...
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