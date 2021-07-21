Son dakika transfer haberleri: Dikkat çeken Alex Teixeira sözlerİ! "Beşiktaş'ın ilacı olabilecek bir oyuncu"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: A Spor yorumcusu Taner Karaman, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Beşiktaş'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Karaman, siyah-beyazlıların transferi için görüşmelerini sürdürdüğü Alex Teixeira ile ilgili "Beşiktaş'ın ilacı olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı. (BJK spor haberi)

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