Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ta ilk 11 şoku!

Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta ilk 11 sıkıntısı yaşanıyor. 1 cezalı ve 10 sakat futbolcusu bulunan Sergen Yalçın'ın sahaya hangi 11 ile çıkacağı merak konusu. A Spor muhabiri Sercan Dikme cezalı ve sakat oyuncular hakkında bilgi verdi. Ayrıca Sercan Dikme, kadroya dahil olan 3 genç oyuncuyu açıkladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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