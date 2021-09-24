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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Sakatlar ne zaman dönecekler?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Altay-Beşiktaş maçı öncesinde Sergen Yalçın'ın ilk 11'inde kimlerin oynayacağı merak konusu. 10'u sakat 1'i cezalı olmak üzere 11 futbolcusundan yoksun olacak olan Beşiktaş'ta sakat oyuncuların ne zaman döneceklerini A Spor muhabiri Sercan Dikme ve A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu açıkladılar. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
24.09.2021
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