Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş altyapısından Altay maçına 3 takviye!

Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakat ve cezalı oyuncu problemleri sürüyor. Montero'nun da hastalanmasından sonra Altay maçı kadrosunda 15 oyuncusu kalan Beşiktaş'ta altyapıdan 3 oyuncu İzmir'e götürülüyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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