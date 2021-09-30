30 Eylül 2021, Perşembe
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Son dakika Beşiktaş haberleri | "Beşiktaş sakatlarını bekleyebilir"
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında eksik kadro ile Ajax deplasmanında 2-0 kaybeden Beşiktaş'ta sakat oyuncuların son durumu merak ediliyor. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu'nun verdiği bilgiye göre sakat oyuncular erken dönüp bir daha sakatlanırlarsa, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacaklar. Ogün Şahinoğlu "Sergen hoca Alex dışında aynı kadro ile Sivasspor maçına çıkabilir." dedi | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
30.09.2021
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