BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin Beşiktaş'ta kalacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'in menajeri Nick Mavromaras, A Spor'a konuştu. Mavromaras, Larin'in ihtiyaçlarını karşılamak Beşiktaş yönetiminin elinde. Larin, Beşiktaş'ı seviyor. Aynı zamanda ilk 11'de oynayan diğer arkadaşlarına benzer finansal şartları bekliyor. Diğerleriyle benzer bir durum olursa sözleşme konusunda sorun olacağını düşünmüyorum." dedi. (BJK spor haberi)

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