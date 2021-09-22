Son dakika Beşiktaş haberleri | "Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın açıklamaları izletilmiş"

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor'a karşı 3-0 önde olduğu maçta puan kaybetti. Maçın sonunda yaşanan olaylar ise maçtan daha çok konuşuldu. İtalyan golcü Mario Balotelli attığı 2 golde de sevincini Beşiktaş yedek kulübesine doğru yaptı. Olayları yakından takip eden Ogün Şahinoğlu "Balotelli'ye gaz verildiğini gördük. Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın açıklamaları izletilmiş. Beşiktaş kulübesine 2 kez gidip aynı tavırları sergilerseniz ortalığı karıştırmış olursunuz." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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