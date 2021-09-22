Son dakika Beşiktaş haberleri | "Beşiktaş belli isimler oyundayken gol yiyor"

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'a karşı sahasında 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Beşiktaş, maçta 2 puan bıraktı. Sabah Sporu programına konuşan Ogün Şahinoğlu "Belli isimler değiştiğinde Beşiktaş gol yiyor. Sonradan oyuna giren oyunculardan beklenti oyunu tutmak." dedi. Şahinoğlu sözlerine Gökhan Töre, Kenan Karaman ve Salih Uçan'ın yetersiz olduğunu ekledi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor) haberi

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