22 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika Beşiktaş haberleri | "Beşiktaş'ın oyundan düşmesine anlam veremiyorum"
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor'a karşı 3-0 önde olduğu maçtan 1 puan alabildi. Sergen Yalçın'ın rotasyona gitti kadroyu değerlendiren teknik direktör Mahmut Alpaslan "Beşiktaş değişikliklerden sonra oyunu kaptırdı. Rotasyon konusunda yurtdışına bakmamız lazım." dedi. Ayrıca Alpaslan, Beşiktaş'ın oyundan düşmesine anlam veremediğini ifade etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
22.09.2021
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