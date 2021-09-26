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Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ta Ajax maçına hangi oyuncular yetişecek?
Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Hollanda'da Ajax deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor. Sabah Sporu programına konuk olan Ogün Şahinoğlu bazı oyuncuların takıma dönebileceğini açıkladı. İşte o oyuncular... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( BJK spor haberi)
26.09.2021
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