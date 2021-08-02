Son dakika Beşiktaş haberi: Transferleri canlı yayında duyurdu! Önce Alex Teixeira sonra Rachid Ghezzal

A Spor muhabiri Sercan Dikme, canlı yayında Beşiktaş'ın transfer gündemi hakkında bilgiler verdi. Siyah beyazlı formayla geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal transferi hakkında da konuşan Dikme, "Beşiktaş 3,5 ile 2,25 milyon Euro arasındaki bonservis bedeli için Leicester City ile pazarlıklara devam ediyor. Oyuncuyla anlaşma tamam. Bence önce Alex Teixeira, ardından Rachid Ghezzal gelecek" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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