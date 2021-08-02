Son dakika transfer haberi: Canlı yayında flaş Diego Costa yorumu! "Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde taşır"

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Siyah beyazlıların gündeminde olan yıldız futbolcu Diego Costa hakkında da konuşan Karaman, "Eğer gelirse ve fizik olarak bir problemi yoksa Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde taşır" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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