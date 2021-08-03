O özelliğine dikkat çekti! "Alex Teixeira 3. bölgede..."

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş, gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına da hız verirken gündemdeki ilk isimlerden biri de Alex Teixeira... Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, Beşiktaş'ın transfer hamlelerini değerlendirdi. Korkmaz, "Beşiktaş transferde nokta atışı gidiyor. Diğer şampiyonluk adaylarından daha farklı bir durumu var. Ekonomiyi koruyarak doğru işler yapmaya çalışıyor. Teixeira çok üst düzey bir futbolcu, 3. bölgede oyunu hem yönlendirebilen hem de birebirde sonuç alabilen bir oyuncu. Beşiktaş'a çok büyük bir güç katacaktır" dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL