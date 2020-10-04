Son dakika: Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında sorun var mı? Canlı yayında açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamalar sonrası yönetim ile 47 yaşındaki çalıştırıcı arasında sorun olduğu öne sürülmüştü. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

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