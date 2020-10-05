Son dakika: Beşiktaş'tan Serdar Aziz bombası! Fenerbahçe ile görüşmeler başladı

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Aziz'in transferi için sarı-lacivertli kulüple görüştüğü ve tecrübeli futbolcunun alacaklarını alırsa Beşiktaş ile masaya oturacağı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

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