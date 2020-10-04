Son dakika: Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yönetim olağanüstü toplandı

Beşiktaş yönetimi, Gençlerbirliği maçının ardından başkan Ahmet Nur Çebi'nin ofisinde olağanüstü toplandı. Yönetimin santrfor transferini görüştüğü ve 1 numaralı adayın Nikola Kalinic olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

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