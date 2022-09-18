Sinan Engin A Spor'a açıkladı! "Beşiktaş'ın sıkıntısı..."
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin A Spor'un konuğu oldu. Yaşasın Hafta Sonu'na konuşan Sinan Engin, "Beşiktaş'ta sıkıntılar var. Sıkıntı da hep bireysel oyuncular oynuyor. Bireysel olarak maç kazanılıyor. Beşiktaş bir takım oyunu oynamıyor. Pas oyunu oynamıyor. Devamlı toplar kanada geçiyor ve direkt kaleye gidiliyor bu yüzden takım erkenden yoruluyor. Pas oyunu yapmıyor top çevirmiyor. Top hep rakipte oluyor. Beşiktaş'ın oyun şablonu yok" ifadelerini kullandı.
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