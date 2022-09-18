BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Engin'den Ersin Destanoğlu eleştirisi! "Kaybolur gider"
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin A Spor'un konuğu oldu. Yaşasın Hafta Sonu'na konuşan Sinan Engin, "Önümüzdeki hafta kalede kimi oynatacaksın. Bu Ismael hocayla alakalı değil yönetimle alakalı. Burda Ersin hatalı. Ya sezon başında gidecektin ya da kalıyorsan imzalayacaksın sözleşmeyi. Unutulur gider" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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