Erman Toroğlu'dan Zorbay Küçük'e sert sözler! "Meydanda yok"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, İstanbulspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük'ü değerlendirdi. Toroğlu, "Top buradan geçiyor ama hakem meydanda yok. Burada bir el veya faul olsa nasıl görecek buradan? Bu çocuğun bir suçu yok. Bizim süper zekalı 'yapay zeka' var ya, bu çocuğu alıyor bu maça veriyor. Bitirmiş adamı daha fazla bitiriyorsunuz." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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