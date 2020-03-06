06 Mart 2020, Cuma
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Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması
Beşiktaş'ta göreve geldikten sonra takımın motivasyonunu üst seviyeye çeken Sergen Yalçın, bu kez eleştirilerin hedefindeki isimlere kol kanat gerdi. Takımın ortaya koyduğu futboldan memnun olan ve gözle görülür şekilde oyun yapısını değiştiren Yalçın, ekibiyle yaptığı görüşmede özellikle Karius, Ljajic ve Diaby ile yakından ilgilenilmesini istedi.
06.03.2020
Kalan haftalarda her oyuncuya ihtiyacı olduğunu kaydeden 47 yaşındaki teknik adam bu isimlere, "Size güveniyorum. Çalışmalarınızı aksatmadan yapın. Performansınızı yükseltmeniz hepimiz adına iyi sonuçlar verecektir. Sadece futbolunuzu düşünün. Size çok ihtiyacım var" mesajını verdi.
Sergen Yalçın, yardımcısı Murat Şahin'den de özellikle Ljajic, Karius ve Diaby'yi birebir konuşmalarla motive etmesini istedi.
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