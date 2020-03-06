Serdar Sarıdağ: Yenildiği zaman bile iyi oynayan bir Beşiktaş var

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Ana Haber programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Sergen Yalçın geldiğinden beri iyi futbol oynayan bir Beşiktaş var. Yenildiği zaman bile iyi oynayan bir Beşiktaş var." ifadelerini kullandı.