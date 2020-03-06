06 Mart 2020, Cuma

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Beşiktaş ile Ankaragücü 102. kez

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de  102. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 101 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 25 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka golsüz sona erdi.
06.03.2020

MKE Ankaragücü kazanmakta zorlanıyor

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile yaptığı lig maçlarında galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 23 maçta Beşiktaş 18 galibiyet aldı, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamada, başkent temsilcisi bu sürede sadece bir kez kazanabildi.

MKE Ankaragücü, söz konusu süre içindeki tek galibiyetini 13 Şubat 2011 tarihinde evindeki maçta 1-0'lık skorla aldı.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, evindeki 50 maçın 41'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi.

Evindeki son 11 randevuda rakibini puansız gönderen Beşiktaş, sahasında attığı toplam 109 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 4-1 kazandı.

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