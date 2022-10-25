Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması
Son dakika Beşiktaş haberleri: Teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktörlük için adı geçen isimlerden olan Sergen Yalçın, konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın başında bir teknik direktör varken bu konularla ilgili konuşmam yanlış olur. Ben Beşiktaş'ın evladıyım. Benim her zaman isteyeceğim şey Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır." ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)
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