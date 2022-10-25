Şenol Güneş Beşiktaş'a geliyor mu? A Spor'a açıkladı!
Son 6 Süper Lig maçından yalnızca 1 galibiyet çıkarabilen Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılacağı ve yerine Şenol Güneş'in getirileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Deneyimli çalıştırıcı A Spor'a konuştu ve "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Olursa öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme, canlı yayında açıkladı.
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