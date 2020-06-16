16 Haziran 2020, Salı

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Sergen Yalçın düğmeye bastı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon için çalışmalara başladı. Tecrübeli teknik adam bu hafta içinde yönetimle bir araya gelecek.
16.06.2020
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