17 Haziran 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'ın kaleci adayı Stanislav Kritsyuk
Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, kaleci arayışlarına başlamıştı. Bu kapsamda gündeme gelen Jeroen Zoet'ten vazgeçen siyah-beyazlılar, yeni kaleci adayını Krasnodar'da buldu. Rus temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki Stanislav Kritsyuk'a kancayı takan Kara Kartal'daki son gelişmeleri, A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı.
17.06.2020
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