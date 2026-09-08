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"Galatasaray çok ofansif ve tehlikeli bir takım!"
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"Galatasaray çok ofansif ve tehlikeli bir takım!"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Sporting Lizbon'da teknik direktör Rui Borges ve takımın kalecisi Rui Silva, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

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