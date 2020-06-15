15 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş 4 maç sonra kaybetti

Sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a mağlup olan Beşiktaş, istediği başlangıcı yapamadı. Siyah-beyazlı ekibin 4 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
15.06.2020
ABONE OL

DİĞER
Beşiktaş 4 maç sonra kaybetti Beşiktaş 4 maç sonra kaybetti 15.06.2020
Oyuncularımız kendi kimliğinden uzaktı "Oyuncularımız kendi kimliğinden uzaktı" 14.06.2020
Çebi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu Çebi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu 14.06.2020
Beşiktaş lige mağlubiyetle döndü Beşiktaş lige mağlubiyetle döndü 14.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'ın golünde ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı Beşiktaş'ın golünde ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı 13.06.2020
Beşiktaş'ı bu hale Fikret Orman ve yönetimi getirdi "Beşiktaş'ı bu hale Fikret Orman ve yönetimi getirdi" 13.06.2020
Beşiktaş hücuma mehter takımı gibi geliyor "Beşiktaş hücuma mehter takımı gibi geliyor" 13.06.2020
Beşiktaşlı taraftarlar stat dışından takımlarına destek verdi Beşiktaşlı taraftarlar stat dışından takımlarına destek verdi 13.06.2020
Beşiktaş ile Antalyaspor 48. kez Beşiktaş ile Antalyaspor 48. kez 13.06.2020
Dolmabahçe'de konuk Antalyaspor Dolmabahçe'de konuk Antalyaspor 13.06.2020
Vodafone Park'ta Covid-19 önlemleri Vodafone Park'ta Covid-19 önlemleri 12.06.2020
Çebi kampanyadan beklentisini açıkladı! Çebi kampanyadan beklentisini açıkladı! 12.06.2020
Bırakmam Beşiktaş'ım seni "Bırakmam Beşiktaş'ım seni" 12.06.2020
Boateng'den jeneriklik gol! Boateng'den jeneriklik gol! 11.06.2020
Abdullah Avcı: Beşiktaş'a gittiğim için pişman değilim Abdullah Avcı: Beşiktaş'a gittiğim için pişman değilim 11.06.2020
Beşiktaş'ın kaleci adayları netleşiyor Beşiktaş'ın kaleci adayları netleşiyor 11.06.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları belli oldu! Favori...
Tarık Çetin Galatasaray'a geçit vermemişti! Bakın kim çıktı? Fenerbahçe...
Galatasaraylı Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyada gündem oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer! Bonservisini aldı geliyor
Son dakika: Yeni tip corona virüsünde (Covid-19) flaş gelişme! Tam 21 gün sonra...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör