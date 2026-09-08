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Okan Buruk: Abdülkerim oynayabilecek durumda!
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Okan Buruk: Abdülkerim oynayabilecek durumda!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyunculardan Rafael Leao, Sporting Lizbon maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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