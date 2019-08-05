Serdal Adalı'dan transfer açıklaması

Beşiktaş İkinci Başkanı ​Serdal Adalı, Martins Indi transferinin maliyeti nedeniyle çok zor olduğu ifade etti. Quaresma için gelen teklif bulunmadığını belirten Adalı, Mario Gomez'in gündemlerinde olmadığını vurguladı.