04 Ağustos 2019, Pazar

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Fikret Orman: "2-3 takviye yapacağız"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, eylül ayına kadar vakitlerinin olduğunu hatırlattı ve 2-3 mevkiye transfer yapmak istediklerini söyledi.
04.08.2019

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