13 Ağustos 2019, Salı

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Schalke Konoplyanka açıklaması

Schalke Sportif Direktörü Johen Schneider, Konoplyanka transferi için Beşiktaş ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.
13.08.2019

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