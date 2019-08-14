14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Pedro Rebocho: "Beşiktaş kariyerimde büyük bir adım"
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Pedro Rebocho, siyah beyazlı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Portekizli oyuncu, "Kariyerim açısından büyük bir adım attım" dedi.
14.08.2019
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