12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Volkan Babacan Beşiktaş yolunda
Beşiktaş'ta transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılarda Alman kaleci Loris Karius'un sakatlanmasından sonra bir süredir kaleci arayışları hız kazanmıştı. Kartal aradığı kaleciyi buldu. Beşiktaş, Volkan Babacan ile büyük oranda anlaşma sağladı.
12.08.2019
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