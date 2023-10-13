Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması! "Teklif gelirse..."
Son dakika Beşiktaş haberleri: Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, A Spor'da yayınlanan Artı Futbol'a konuk oldu. Çalımbay, "Beşiktaş'tan teklif gelirse tabii ki giderim." dedi. (BJK spor haberi)
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