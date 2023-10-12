Burak Yılmaz için flaş iddia! "Beşiktaş'a gelmeden önce teklif aldı"
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından yerine, yardımcısı Burak Yılmaz getirildi. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, 38 yaşındaki isim için flaş bir iddia ortaya atıldı. Zeybek, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gelmeden önce Süper Lig ekibinden teknik direktörlük teklifi aldığını açıkladı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
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