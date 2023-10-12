Video Besiktas Videoları Burak Yılmaz için flaş iddia! "Beşiktaş'a gelmeden önce teklif aldı"

Burak Yılmaz için flaş iddia! "Beşiktaş'a gelmeden önce teklif aldı"

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından yerine, yardımcısı Burak Yılmaz getirildi. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, 38 yaşındaki isim için flaş bir iddia ortaya atıldı. Zeybek, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gelmeden önce Süper Lig ekibinden teknik direktörlük teklifi aldığını açıkladı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

12 Ekim 2023 | 09:17
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:21
"Beşiktaş'a gelmeden önce teklif aldı" 12 Ekim 2023 | 12:00
00:20
"Yalvardığını hissediyordum" 09 Ekim 2023 | 12:00
00:44
Toroğlu: Böyle bir takımla oynuyorsan... 08 Ekim 2023 | 12:00
02:22
Beşiktaş'ta transfer listesi nasıl oluştu? 07 Ekim 2023 | 12:00
01:25
Toroğlu'dan flaş sözler! "Güneş istifa mi etti yoksa..." 06 Ekim 2023 | 12:00
02:40
Beşiktaş'ta Şenol Güneş istifa etti! 06 Ekim 2023 | 12:00
00:58
"Beşiktaş o stresi kaldıramıyor" 02 Ekim 2023 | 12:00
03:39
Aboubakar'ın topa müdahalesi penaltı mı? 01 Ekim 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN