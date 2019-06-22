22 Haziran 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'taki geleceği, yönetimle yapacağı görüşmenin ardından netlik kazanacak. Portekizli yıldız ayrılmak isterse siyah beyazlı yönetimin iki şartı var.
22.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Andy Murray galibiyetle geri döndü
- Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması
- Trabzonspor'dan Halil seferi
- Trabzonspor'dan Altınordu'ya yanıt
- Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
- Ahmet Ağaoğlu'ndan Altınordu'ya yanıt
- Fenerbahçe'de stoper arayışı
- Trabzonspor'dan Altınordu'ya yanıt
- Linnes için 6 milyon Euro
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"