Beşiktaş'ta rota Ömer Toprak

Beşiktaş, Borussia Dortmund'da forma giyen Ömer Toprak'ı kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Borussia ​Dortmund'dan Ömer Toprak'ı kadrosuna katmak istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda adımlar atan siyah beyazlılar, tecrübeli stoper kiralamak için temaslarını sürdürüyor.

Beşiktaş yönetimi, Borussia ​Dortmund ve Ömer Toprak'a 1 yıl kiralama teklifini iletirken, iki cepheden de yanıt bekliyor.

Dortmund'un, Bayern Münih'ten ​Mats Hummels'i transfer etmesinin ardından forma şansı azalan 29 yaşındaki stoperin teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Kariyerine ​Ravensburg'da başlayan Ömer Toprak, daha sonra Freiburg ve Bayer Leverkusen formaları giydi. Tecrübeli savunma oyuncusu, 2 sezon önce 12 milyon Euro karşılığında Borussia ​Dortmund'a transfer oldu.

Dortmund'daki ilk sezonunda 36 maça çıkan Ömer, geçen sezon 6'sı ilk 11 olmak üzere 14 karşılaşmada görev yaptı.