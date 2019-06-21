21 Haziran 2019, Cuma

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Beşiktaş Larin'i kiralık gönderdi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar takımdan gönderilecek isimlere karar vermeye başladı. Buna göre Beşiktaş Cyle Larin'i Belçika ekibine kiralık olarak gönderdi. Siyah-beyazlılar, genç golcü Cyle Larin'i 2,5 milyon euro satın alma opsiyonu ile Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladı.
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