Beşiktaş Larin'i kiralık gönderdi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar takımdan gönderilecek isimlere karar vermeye başladı. Buna göre Beşiktaş Cyle Larin'i Belçika ekibine kiralık olarak gönderdi. Siyah-beyazlılar, genç golcü Cyle Larin'i 2,5 milyon euro satın alma opsiyonu ile Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladı.