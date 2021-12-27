Önder Karaveli Konyaspor - Beşiktaş maçı sonrası konuştu! "Bundan daha iyi oyun olmalı"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli basın toplantısı düzenledi. Karaveli, "Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı. Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı. Gelişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Oyuncuların da seviyelerini daha yukarıya en kısa zamanda taşıyacağız" dedi. (BJK spor haberi)

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