28 Aralık 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Erman Toroğlu'dan Domagoj Vida'ya sert eleştiri! "Gecenin adamı oldu"
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların yıldız ismi Domagoj Vida, mücadelenin ilk yarısında yaptığı itiraz sonucu sarı kart gördü. Hırvat stoperi sert sözlerle eleştiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Muhabir olsam Vida'ya giderim, 'Sarıyı nasıl gördün, golde neden müdahale etmedin?' diye sorarım. Bu gecenin adamı hakem değil Vida." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
27.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- İlhan Palut'tan Beşiktaş iddialarına yanıt!
- Mehmet Emin Uluç: ''Fenerbahçe 10 Yıl Şampiyon Olamaz!'' A Spor / Spor Ajansı / 27.12.2021
- Trabzonspor'da Visca gelişmesi! "Anlaşma tamam ama..."
- Erman Toroğlu: Mpoku'nun Pjanic'e hareketi kırmızı kart
- Fatih Özgökçen: Takımımla gurur duyuyorum
- Serhan Türk, Fenerbahçe'de Konuşulan 3 Teknik Direktör Adayını Açıkladı / A Spor / Son Sayfa
- Ahmet Akcan: ''Galatasaray Transferle Güçlenecek!'' A Spor / Sabah Sporu / 27.12.2021
- Ozan Zeybek: "Abdullah Avcı'ya Başarısından Çalışkanlığından Dolayı Saygı Duyuyorsun" / A Spor
- Trabzonspor'da Son Transfer Gelişmeleri! Serhan Türk İki Futbolcunun İsmini Açıkladı / A Spor
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı