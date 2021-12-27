BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Erman Toroğlu'dan Domagoj Vida'ya sert eleştiri! "Gecenin adamı oldu"

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların yıldız ismi Domagoj Vida, mücadelenin ilk yarısında yaptığı itiraz sonucu sarı kart gördü. Hırvat stoperi sert sözlerle eleştiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Muhabir olsam Vida'ya giderim, 'Sarıyı nasıl gördün, golde neden müdahale etmedin?' diye sorarım. Bu gecenin adamı hakem değil Vida." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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