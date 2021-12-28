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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a sert eleştiri! "60 dakika oyunda kalması..."
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Son Sayfa programında Konyaspor - Beşiktaş mücadelesini yorumladı. Karaman, "Oğuzhan'ın 69 dakika oyunda kalması, birçok istatistikte sıfır çekmesi ve bunu teknik direktörün görmemesi normal değil" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
28.12.2021
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