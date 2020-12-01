Necip Uysal: İhtiyaç olursa kaleye de geçerim

Süper Lig'in 10. haftasında alınan Fenerbahçe galibiyeti ardından Beşiktaş, basına açık antrenman gerçekleştirdi. Beşiktaş kaptanı Necip Uysal da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe maçında attığı golün unutulmazlar arasına gireceğini söyleyen Necip, oynadığı mevkilerle ilgili olarak, "İhtiyaç olursa kaleye de geçerim" dedi.

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