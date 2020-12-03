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Hıncal Uluç Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı! "Bu maçın en büyük kahramanı..."

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Uluç, "Son yılların en unutulmaz maçlarından birini izledik. Bu maçı izlememizin en büyük kahramanı maçın hakemidir." dedi.
03.12.2020
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