Hıncal Uluç Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı! "Bu maçın en büyük kahramanı..."

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Uluç, "Son yılların en unutulmaz maçlarından birini izledik. Bu maçı izlememizin en büyük kahramanı maçın hakemidir." dedi.

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