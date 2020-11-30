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Beşiktaşlı isim için flaş sözler! "Bu çocukla uğraşmayın"

Son dakika Beşiktaş haberi: A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Artı Futbol programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı futbolcu Necip Uysal ile ilgili konuşan Ayan, "Mehmet Ayan: Necip Beşiktaş'tır, emektir. Bu çocukla uğraşmayın." ifadelerini kullandı.
30.11.2020
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